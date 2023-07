Al via a Roma i lavori del Consiglio nazionale del partito

Si sono aperti i lavori del Consiglio nazionale di Forza Italia a Roma. In questa occasione verrà nominato il nuovo leader del partito che andrà a sostituire Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno scorso. “Credo che questo movimento non possa più avere un presidente e per questo propongo di sostituire la parola ‘presidente’ con le parole ‘segretario nazionale’, perché c’è solo un presidente e non ce ne sarà un altro”, ha detto il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani. Proposta anche la modifica dello Statuto, che è stata approvata all’unanimità dal consiglio.

