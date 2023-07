La presidente del Consiglio in conferenza stampa dopo il vertice Nato a Vilnius: "Allarmismo non ci aiuta"

Giorgia Meloni ha parlato in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania. La presidente del Consiglio, tra i tanti temi affrontati, ha commentato anche l’operato del suo governo in merito al Pnrr. “Sono più ottimista di lei sia sul pagamento della terza rata sia sulle modifiche della quarta”, ha detto la premier in risposta a un giornalista. “Stiamo continuando a lavorare con la Commissione. Ho parlato con la presidente von der Leyen, che ringrazio. Il ministro Fitto secondo me sta facendo un ottimo lavoro. La Commissione ha dichiarato oggi che il lavoro con il governo italiano è proficuo. Vedo più allarmismo sul fronte italiano che fuori dai nostri confini. Non so quanto aiuti questa polemica”, ha aggiunto. “Bisogna ricordare che noi lavoriamo nel caso particolare della terza rata, ma anche in tema di modifiche alla quarta su un piano che non avevamo scritto noi, che era stato scritto due governi fa. Ci sono alcune cose che per la Commissione non vanno bene, ma non credo si possano imputare a noi. Quindi noi stiamo cercando di risolverle, di fare il nostro meglio e ogni tanto piacerebbe vedere che si dà una mano invece di fare questo allarmismo che sicuramente non ci aiuta”, ha concluso Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata