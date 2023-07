Il ministro dello Sport ha detto di voler incontrare il ragazzo: "Non sono omofobo, mi dispiace che si dica questo di me"

“Omofobo? È assurdo, mi dispiace che si dica questo di me. È molto lontano dal mio modo d’essere. Si può discutere sul vocabolario da usare. Invece di dire ‘scelte’ avrei potuto dire ‘orientamento’, ma è del tutto evidente lo spirito di rispetto delle indiviudalità”. Così, in una intervista a La Stampa, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, torna sulle polemiche sollevate da una sua frase relativa al coming out del calciatore Jackub Jankto, in cui l’esponente di governo diceva di “non amare le ostentazioni“.

“Ho accostato concetti che vanno precisati meglio – ha spiegato Abodi – e, si badi, ho parlato di persone perchè per me già dire ‘omosessuale’ non è giusto. Si deve a tutti il rispetto per l’identità, qundi vorrei mille coming out“. Alla domanda se è contento del gesto di Jankto, Abodi ha detto: “Certamente, e spero che ognuno si senta libero di poter dire il proprio orientmento sessuale. Su questo sono molto fermo, nella mia vita ho fatto anche errori, ma su questo tema il mio percorso è netto e chiaro”.

“Ho riascoltato l’audio della mia risposta per capire dove avevo sbagliato. Non mi sembra che ci siano possibilità di fraintendimenti ma siccome ognuo può evidenziare quello che vuole non voglio passare per omofobo”. Quindi Abodi ha detto di voler incontrare il ragazzo per testimoniare la sua felicità per quanto fatto.

