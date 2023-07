L'ex ministro dell'Interno Dc ai funerali dell'ex segretario della scudocrociato

L’eredità politica di Arnaldo Forlani è “Quella intera della Democrazia Cristiana dal 1943 in avanti. Speriamo che la rilettura di quegli anni possa aiutare in futuro, non perchè ci sia da copiare niente ma per capire in fondo quale è la radice di questa nostra Italia e lì la si trova”. Lo ha detto l’ex ministro dell’Interno Vincenzo Scotti ai funerali dell’ex segretario Dc e presidente del Consiglio Arnaldo Forlani.

