Contestazione contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ospite del festival La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). Un gruppo di lavoratori del sindacato Usb ha affollato il lungomare con bandiere, striscioni e megafoni mentre interveniva la ministra. L’accesso dei manifestanti alla pineta in cui si svolge la manifestazione è stato sbarrato dalle forze dell’ordine. “Vergogna vergogna, difendete una ministra che non paga le tasse. Siete corrotti come lei se non ci fate passare. Ora andiamo al Twiga!”, hanno urlato i contestatori alla polizia, schierata davanti al cancello.

Santanchè: “Non partecipo al processo mediatico”

A margine dell’evento la ministra ha dribblato le domande dei giornalisti sul caso giudiziario che la coinvolge, dicendo: “Non partecipo al processo mediatico”. “Ho già detto tutto quello che dovevo dire”, ha aggiunto.

