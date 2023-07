L'affondo del leader M5S: "Un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore"

Stoccata contro il governo da parte del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che accusa la maggioranza di aver ripristinato i vitalizi per i senatori delle passate legislature. “Misure contro il carovita, l’aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari. Il Consiglio di Garanzia del Senato – composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle – ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature“, scrive su Facebook l’ex presidente del Consiglio. “Un privilegio che il Movimento 5 Stelle aveva cancellato nel 2018. Proprio nell’ultimo giorno utile il centrodestra ha messo a punto questo colpo di mano, confezionando un regalo a chi già gode di vantaggi e trattamenti di favore, dimenticando cittadini e imprese che ogni giorno si sacrificano per sbarcare il lunario. Ecco cosa c’è sotto la maschera dei patrioti: nulla per cittadini, solo favori agli amici di Palazzo”, aggiunge.

Fdi: “Prima di parlare si informi, decisivo campo largo”

“Conte prima di parlare si informi. Magari dall’ex parlamentare eletto nel 2018 nelle file del M5S, senatore Grassi. Le votazioni sono andate esattamente al contrario di quello che dice Conte. Evidentemente mente sapendo di mentire. Il mio voto è stato contrario al ripristino dei vitalizi e per correttezza non dico come hanno votato i miei colleghi. Mi limito a sottolineare che la decisione è passata con il voto decisivo del cosiddetto campo largo, cui aspira l’ex premier dei 5 Stelle. Aspetto le scuse da Conte, o devo concludere che è un bugiardo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, presidente della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e componente del Consiglio di Garanzia.

