In serata la partenza per Asuncion, prima tappa della visita in Paraguay

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Punta Arenas, tappa della sua visita in Cile. Il capo dello Stato, con la figlia Laura, ha visitato Forte Bulnes, e il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello e il Circulo italiano e del Mausoleo della Fratellanza Italiana, incontrando la comunità di connazionali. In serata la partenza per Asuncion, prima tappa della visita in Paraguay. “È un piacere incontrarvi in questo posto a Sud del magnifico Paese amico dell’Italia, che è il Cile. Un posto particolarmente importante. Questo non è soltanto il punto in cui vi è stata quella straordinaria avventura che ha fatto individuare lo Stretto di Magellano. È un luogo che diventerà sempre più importante perché l’Antartide crescerà di importanza nel mondo, nel futuro, sempre di più”, ha detto Mattarella.

