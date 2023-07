Tra i temi che i due leader avrebbero dovuto affrontare, le future alleanze in vista delle Europee del 2024

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha annullato l’incontro previsto per oggi a Roma con il segretario della Lega, Matteo Salvini. Lo riferisce a LaPresse il portavoce di Marine Le Pen, Victor Chabert. “L’incontro è annullato per la situazione interna francese”, ha affermato l’addetto stampa del Rassemblement National, che segue anche il giovane presidente Jordan Bardella. Tra i temi in agenda che i due leader devono affrontare, le future alleanze in vista delle Europee del giugno del prossimo anno.

