Il sindaco della capitale in Campidoglio per la camera ardente dell'ex calciatore della Lazio

“Vincenzo D’Amico è stata una figura straordinaria, un grande calciatore e un grande uomo, ha fatto la storia del calcio di questa città, amatissimo non soltanto dai tifosi ma da tutte le romane e i romani. Per la sua straordinarie generosità e umiltà è stato una bandiera ed è uno dei grandi sportivi di Roma”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, partecipando alla camera ardente in Campidoglio dell’ex capitano e numero 10 della Lazio, Vincenzo D’Amico. Roma, ha aggiunto il primo cittadino, farà in modo di conservare la sua memoria: “Era un dovere ricordarlo adeguatamente, oggi abbiamo allestito in Campidoglio la camera ardente, poi ragioneremo su iniziative per ricordarlo al meglio in città”, ha detto Gualtieri.

