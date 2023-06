Il tweet della portavoce della Commissione Europea, Veerle Nuyts: "Comunicheremo la conclusione della valutazione quando la raggiungeremo"

Le trattative tra Italia e Unione Europea sulla terza rata del Pnrr sono ancora in corso. Lo ha affermato la Commissione Europea mediante un tweet della portavoce, Veerle Nuyts, su cui si legge: “In relazione alla terza richiesta di pagamento dell’Italia nell’ambito del dispositivo di ripresa e resilienza (Rrf), la Commissione ricorda che i lavori sono ancora in corso. Sono in corso scambi costruttivi con le autorità italiane e ulteriori informazioni vengono fornite ove necessario. Comunicheremo la conclusione della nostra valutazione non appena raggiungeremo quella fase”.

In relation to the 3rd payment request from Italy under the RRF, the Commission recalls that work is still ongoing. Constructive exchanges are being pursued with the Italian authorities and further information is being provided where needed.

— Nuyts Veerle (@NuytsV) June 30, 2023