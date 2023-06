Si tratta di un accordo provvisorio, le nuove norme serviranno a garantire un accesso sicuro, affidabile e continuo ai servizi pubblici e privati transfrontalieri

La presidenza del Consiglio Ue e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sugli elementi fondamentali di un nuovo quadro per un’identità digitale europea (eID). Il regolamento rivisto – scrive il Consiglio in una nota – costituisce un chiaro cambio di paradigma per l’identità digitale in Europa, volto a garantire l’accesso universale per le persone e le imprese a un’identificazione e un’autenticazione elettronica sicure e affidabili mediante un portafoglio digitale personale su un telefono cellulare. Le nuove norme serviranno a garantire un accesso sicuro, affidabile e continuo ai servizi pubblici e privati transfrontalieri nell’Ue.

