La Ministra: "Hanno fatto bene, non avrò problemi quando riferirò", il Pd: "Sfiducia di fatto"

Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno al decreto lavoro, presentato in Aula alla Camera a prima firma Chiara Gribaudo, legato anche all’affaire Santanchè. L’odg impegna l’esecutivo “ad adottare ogni iniziativa utile al fine di potenziare i controlli sull’utilizzo appropriato della cassa straordinaria Covid, così come delle altre provvidenze previste durante la fase della pandemia e per sanzionare gli operatori che ne avessero usufruito in maniera fraudolente, recuperando con la massima sollecitudine gli importi illecitamente percepiti”.

Nel testo dell’ordine del giorno viene citata l’inchiesta della trasmissione Report e la “Visibilia Editore, società quotata in Borsa, a suo tempo controllata con il 48,6 per cento delle azioni dalla Senatrice Santanchè“. Pronta la risposta della Ministra: “Hanno fatto bene, sono d’accordo. Mi sembra giusto che il governo faccia la sua parte. Quando verrò qui mercoledì non avrò problemi”.

Il Pd: “Sfiducia di fatto”

“Passa alla Camera, anche con i voti della maggioranza, un ordine del giorno, di cui sono prima firmataria, che chiede che sia fatta chiarezza sulle note vicende della Ministra Santanchè” dice la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo che aggiunge: “È, di fatto, una sfiducia al Ministro, scaricata anche da chi fino a oggi la difendeva. La aspettiamo al varco in Parlamento perché sui diritti di lavoratori e lavoratrici non facciamo passi indietro. In ogni caso, per decenza istituzionali, le dimissioni immediate sarebbero la scelta migliore”, conclude Gribaudo.

Governo, fonti: “Nessun giudizio negativo, fiducia”

Fonti di Governo precisano che il parere favorevole sull’ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dall’onorevole Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l’Esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull’utilizzo inappropriato della cassa straordinaria Covid. Le premesse dell’ordine del giorno sono chiaramente strumentali, riportano comunque come fatto storico notizie di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull’operato del Ministro del Turismo Santanché, nei confronti del quale – viene sottolineato – il Governo conferma la massima fiducia.

