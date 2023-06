Incontro al Mit con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Grande attenzione per i fondi Cef

Cordiale e concreto incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il Commissario europeo ai Trasporti Adina Valean. Salvini ha ringraziato Valean per le parole di grande apertura e interessamento a proposito del Ponte sullo Stretto, e ha sottolineato che “c’è stato il primo Cda della Stretto di Messina spa”. Al centro del colloquio tra Salvini e Valean, anche i corriodi europei Ten-T e il dossier-Brennero. Lo riferisce una nota del Mit. Grande attenzione per i fondi Cef. Si tratta dello strumento finanziario dell’Unione Europea finalizzato a migliorare le reti europee nei settori dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Salvini e Valean auspicano un ulteriore incremento dei fondi, visto che è crescente la richiesta di co-finanziamento da parte degli Stati Membri per nuovi progetti strategici, come quello del Ponte. Anche perché sul tappeto ci sono altri progetti che richiedono impegni finanziari da parte UE come la Tav Torino-Lione. A luglio, ha anticipato il Vicepremier e Ministro, i tecnici del Mit torneranno a Bruxelles per fornire ulteriori dettagli sull’infrastruttura tra Calabria e Sicilia.

Salvini ha sottolineato la piena sintonia con Valean su tutti i dossier: sul Brennero, ha detto Salvini, “dopo anni di mediazioni senza risultati siamo pronti a ricorrere in Corte di Giustizia” nei confronti di Vienna. Salvini ha colto l’occasione per anticipare qualche novità proposta dal Mit nel Ddl sulla sicurezza stradale discusso nell’ultimo Cdm, a partire dal divieto di guida di auto potenti “prima di tre anni di patente”. Salvini ha anche ribadito che, per i rinnovi del documento di guida, è sempre auspicabile l’intervento di un medico al posto dell’autovalutazione dell’automobilista. Un aspetto, quest’ultimo, già discusso nel corso dell’ultimo Consiglio Trasporti in Lussemburgo del primo giugno scorso

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata