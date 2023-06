Il leader della Lega a Napoli: "No a scelte all'ultimo momento come fatto ahimè negli ultimi anni dal centrodestra"

Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Napoli per partecipare al Congresso nazionale dell’Ugl. “Partivamo da zero, da oggi abbiamo un consigliere regionale e avremo un assessore in Molise. Qui siamo partiti da pochi anni. Per me è la sfida del buon governo – dice il leader leghista – la Lega che governa bene la Sicilia come il Veneto, portarla in Campania ragionando già da oggi chi scegliere come candidato governatore, senza scelte dell’ultimo momento come abbiamo fatto ahimè come centrodestra negli ultimi anni. Io ci sto già ragionando oggi”.

