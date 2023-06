La presidente del Consiglio parlerà alle Camere in vista del Consiglio europeo

La rivolta del gruppo Wagner, guidato dal leader e fondatore Evgenij Prighozin, ha allertato anche l’Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il vertice di ieri con i ministri degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, farà un passaggio sulla situazione in Russia nelle comunicazioni alle Camere di mercoledì, in vista del Consiglio europeo. Sabato 24 giugno, infatti, i miliziani si sono ribellati a Vladimir Putin, accennando un colpo di Stato e una marcia su Mosca terminata a 200 km dalla Capitale. Prigozhin sembrerebbe aver trovato un accordo con i vertici del Cremlino che non verrà accusato penalmente ma dovrà lasciare il Paese e andare in Bielorussia.

