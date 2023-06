Il procuratore capo di Catanzaro ha fatto tappa a Vasto per presentare il libro 'Fuori dai confini'

“Questo è il 22esimo libro che spiega la ‘Ndrangheta fuori dai confini, cioè la ‘Ndrangheta fuori dall’Italia nel mondo”. Lo ha detto Nicola Gratteri a Francavilla al Mare (Chieti) alla presentazione del libro che ha scritto con il professor Nicola Nicaso ‘Fuori dai confini’, edito Mondadori. Il procuratore capo di Catanzaro ha fatto tappa ieri sera a Vasto (Chieti) e a Francavilla per incontrare il pubblico e parlare delle sue tante inchieste che hanno portato al’arresto di numerosi boss della ‘Ndrangheta. “È l’unica mafia presente in altri 50 Paesi sul piano giudiziario già dimostrato, quindi in tutti i continenti”, ha detto Gratteri, che sulle infiltrazioni mafiose in Abruzzo ha aggiunto: “È una regione allettante. Qui ci sono le influenze criminali negative della mafia foggiana che sta salendo e la ‘Ndrangheta che vende cocaina, e con questi soldi stanno cercando di comprare tutto ciò che è in vendita. Quindi bisogna prestare massima attenzione e non sono fenomeni da sottovalutare, anche perché le mafie, come sapete, sparano e bruciano sempre meno, perché hanno un grande potenziale economico e possono ‘comprare’ anche funzionari e impiegati di pubblico servizio, gente che si può vendere dato che c’è stato anche un forte abbassamento morale ed etico negli ultimi decenni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata