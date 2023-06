Il senatore dem: "Il Pd è sempre dove ci si batte per i diritti"

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia difende l’operato della segretaria dem Elly Schlein e la sua partecipazione alla discussa manifestazione organizzata lo scorso 17 giugno a Roma dal Movimento Cinque Stelle contro il precariato. “Elly Schlein sta facendo queste battaglie, fuori dal palazzo e dentro il palazzo. In ogni piazza in cui si parlerà di precarietà del lavoro, voi troverete Elly Schlein e il Partito democratico”, ha dichiarato Boccia. “Se quella piazza è organizzata dal Movimento Cinque Stelle, dal Terzo Polo, da Sinistra Italiana o dai Verdi, non cambia. Noi ci saremo sempre, perché siamo lì dove ci si batte per i diritti”, ha aggiunto. “Io penso che, non solo sia stato giusto, ma che sia stato dato un bel messaggio quel giorno in piazza. Le altre cose, francamente, non ci interessano”, ha concluso Boccia.

