La premier in un video con Skuola.net: "Siamo con voi, ricordo l'emozione"

Anche la premier Giorgia Meloni parla dell’esame di maturità, al via oggi per 500mila studenti in Italia. “Stanno per cominciare gli esami per la maturità. Un momento fondamentale per voi ragazzi che dopo anni di sacrificio chiudete un ciclo fondamentale della vostra vita. Ricordo ancora quei giorni carichi di tensione, lo studio a perdifiato, l’adrenalina, la consapevolezza che in poche ore si metteva il lavoro di anni”, ha detto la premier in un videomessaggio a Skuolanet, rivolto ai ragazzi impegnati nella maturità.

“Ma ricordo anche la grande emozione che di lì a poco si sarebbe aperto un capitolo nuovo della vita e così sarà anche per voi. Chi proseguirà gli studi all’università, chi scegliera di abbracciare una esperienza lavorativa – ha aggiunto -. Qualsiasi scelta farete ricordatevi che siete padroni del vostro destino, siate creativi e credete con tutte le forze nel vostro sogno. Non abbiate paura e ricordate questi giorni fra i più importanti della vostra vita. Auguri a tutti i maturandi di Italia, siamo con voi”.

