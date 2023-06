Tassazione come per le sigarette e introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane

Arriva la stretta alla vendita della cannabis legale. In un emendamento del governo alla delega fiscale, in esame in commissione Finanze alla Camera, si prevede il divieto di vendita ai minori di 18 anni, sui canali online e nei distributori automatici, oltre che il divieto di pubblicità e promozione. Viene anche istituito un regime di tassazione che equipara la canapa coltivata ai prodotti da fumo o inalazione con l’applicazione dei relativi regimi fiscali e l’introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

