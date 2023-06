Sul tavolo adempimenti per i prossimi congressi locali e la sconfitta alle ultime elezioni amministrative

Al Nazareno la direzione del Pd. Un appuntamento che ha il sapore della resa dei conti dopo le polemiche per la scelta della segretaria Elly Schlein di presenziare alla partenza del corteo del M5S di Roma, poi le parole di Grillo sulle ‘Brigate di cittadinanza‘ hanno aggiunto il carico da novanta. La prima forte azione è arrivata dall’ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti e candidato alle regionali Alessio D’Amato, che ha annunciato le dimissioni dall’assemblea nazionale in dissenso con la linea politica del partito. Sul tavolo della direzione adempimenti per i prossimi congressi locali e la sconfitta alle ultime elezioni amministrative. Nella pratica, sarà anche la prima vera occasione di confronto.

Schlein, propongo un’estate militante

“Quello che vi proponiamo è un’estate militante, che porti tra la gente raccogliendo bisogni e proponendo soluzioni concrete, tra quelli che già vivono sulla propria pelle le scelte del governo Meloni“. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo alla riunione della direzione del partito in corso al Nazareno.

“Non vinciamo da soli, costruire sinergie con altre opposizioni

“C’è stato un forte psicodramma attorno alla sconfitta alle amministrative. Noi oggi non abbiamo una coalizione e non vinciamo da soli, così come non abbiamo perso da soli. Non pensiamo di essere autosufficienti e abbiamo bisogno di costruire sinergie con le altre forze politiche alternative alla destra. Per questo continueremo a insistere con le altre opposizioni sui temi su cui possiamo unire le forze piuttosto che insistere su differenze che pure sono significative”, ha aggiunto.

“Il 30 giugno iniziativa con associazioni e studenticontro il caro affitti”



“Il 30 giugno organizziamo una grande iniziativa sulla casa, invitando associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini, terzo settore, associazioni e studenti per valorizzare le buone pratiche che già portiamo avanti nei comuni a guida Pd”. “L’impossibilità di trovare casa – ha aggiunto Schlein – mina il diritto allo studio. Il governo Meloni non ha confermato i 330 mln per il fondo per l’affitto e la morosità incolpevole e quindi chiediamo che il governo ci ripensi e confermi quelle risorse importanti.

Fisco, Schlein: “Vergona Meloni che parla di pizzo di Stato”

“È una vergogna che una presidente del consiglio come Meloni parli di pizzo di stato strizzando l’occhio a chi evade e a chi fa nero. Il messaggio sotteso è che si possa tagliare le tasse anche ai ricchi perché i servizi verranno meno non per loro ma per i poveri che non hanno voce”, ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein alla direzione del partito in corso al Nazareno.

