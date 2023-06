Il consigliere della Regionale Lazio: "Errore politico partecipare alla manifestazione grillina"

Non è passata inosservata la partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione contro il precariato organizzata a Roma dai Cinque Stelle. E oggi ha avuto un primo effetto: le dimissioni di Alessio D’Amato dall’assemblea nazionale del Pd. “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del Pd”, ha scritto su Twitter il Consigliere della Regione Lazio che ha poi aggiunto: “Brigate e passamontagna anche No – afferma l’ex candidato alla Regione -. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene ma non mi ritrovo in questa linea politica. Continuo a lavorare per una alternativa ai sovranisti e ai poplisti”.

Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica. — Alessio D’Amato (@AlessioDAmato_) June 18, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata