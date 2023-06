La leader dem: "La destra sta facendo la destra, noi ricominciamo a fare la sinistra"

“Oggi è il giorno di un ricongiungimento familiare. Avremo molto bisogno di voi nella sfida che ci aspetta col Pd, finisce una storia ma ne inizia un’altra”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo all’assemblea nazionale di Articolo Uno a Napoli, che confluisce ora nel Pd. Schlein ha ringraziato Roberto Speranza Roberto Speranza che “ha affrontato una pandemia sconosciuta a mani nude, tutelando i valori fondamentali della costituzione senza rinunciare a investire nella sanità pubblica”, mentre “questo governo sta tagliando la sanità pubblica e universalistica. Noi ci opporremo con tute le nostre forze”.

“La destra sta facendo la destra e noi dobbiamo ricominciare fare la sinistra, perché è la gente che ce lo chiede”, dice ancora Schlein. “Dobbiamo mettere al centro i temi di cui la gente discute a cena”, ha aggiunto Schlein, definendo la riforma dell’autonomia “un disegno pericoloso che vuole dividere il Paese, contro il quale daremo battaglia da nord a sud per dire no a chi vuole negare livelli uniformi di prestazione e accesso ai servizi essenziali per tutti”. “Apriamo altre sezioni e altri circoli nei luoghi di lavoro. È lì che dobbiamo stare” per “parlare di lavoro e di nuove politiche industriali, per affrontare le transizioni al fianco di chi lavora”.

