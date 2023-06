Così il guardasigilli a margine del Taobuk Festival a Taormina: "Vogliamo enfatizzare presunzione innocenza e certezza pena"

“Il grado di libertà in Italia? Per ora è più facile entrare in prigione prima della condanna quando si è presunti innocenti come è altrettanto facile uscirne dopo una condanna definitiva quando si è conclamati colpevoli”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine del Taobuk Festival a Taormina. “Noi siamo garantisti, e intendiamo per garantismo una duplice funzione: quella di enfatizzare la presunzione di innocenza e quella di garantire la certezza della pensa”

