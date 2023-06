“Il sistema delle cooperative veniva considerato tempo fa un’anomalia così come le piccole e micro imprese. In un mondo in cui il capitalismo senza volto pretende di produrre ovunque nel mondo allungando a dismisura il sistema delle cooperative sta diventando un modello. Gli osservatori internazionali rivedono sempre più al rialzo le stime sull’Italia. Dobbiamo tutelare questo sistema e lo stiamo facendo con il decreto sul Made in Italy” così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’Assemblea di Confcooperative a Roma. “In questo modo possiamo garantire quello che ha colpito le agenzie internazionali: la stabilità, la solidità, la coesione sociale e la capacità delle imprese” ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata