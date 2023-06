Accompagnerà la salma dell'ex premier verso il tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, in provincia di Alessandria

È partito poco prima delle 10 del mattino il corteo funebre che accompagnerà la salma di Silvio Berlusconi verso il tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, dove è atteso in mattinata. A prendere parte al corteo, oltre al carro funebre, quattro veicoli e un’auto di scorta della Polizia di Stato.Il tempio, in provincia di Alessandria, dista circa 120 km. In seguito alla cremazione le ceneri torneranno a Villa San Martino, dove saranno custodite nel mausoleo di famiglia, opera dello scultore Pietro Cascella.

