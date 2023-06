L'appoggio della premier Meloni e del ministro Schillaci. Stop alla richiesta di dati sulla salute per mutui o concorsi

Il Governo sta guardando con grande attenzione alle proposte di legge parlamentari sull’oblio oncologico. “Ho chiesto al Ministro della Salute Schillaci di seguire l’iter e assicurare il contributo necessario dell’Esecutivo. L’obiettivo che ci poniamo è arrivare, nel più breve tempo possibile, ad una norma capace di dare risposte ad un problema estremamente concreto e che incide molto sulla vita di tantissimi italiani” ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Schillaci: “Su oblio oncologico pronti a trovare soluzioni”

“Il governo segue con interesse le iniziative parlamentari riguardanti il diritto all’oblio oncologico. Ed è pronto a dare il proprio supporto per trovare soluzioni adeguate a quella che ritiene una problematica di particolare rilievo per tanti cittadini guariti dal cancro costretti ancora ad affrontare numerose difficoltà burocratiche per il ritorno a una vita normale”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

