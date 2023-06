Il ministro durante la commemorazione a Strasburgo: "Sta a noi dare continuità"

“Berlusconi ha avuto la grande capacità di portare avanti un metodo innovativo, non solamente nelle relazioni interpersonali, ma anche nelle scelte strategiche a difesa e a tutela gli interessi del singolo Paese, ma dentro una dinamica di carattere europeo”, così il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, parlando durante la cerimonia di commemorazione organizzata a margine della plenaria in onore di Silvio Berlusconi, scomparso ieri mattina all’età di 86 anni.

“Penso che lui abbia con convinzione tracciato un solco, sta a noi se vogliamo dare una continuità a questo impegno, essere nelle condizioni di proseguire rispetto a queste posizioni e a queste battaglie. E soprattutto anche alla capacità di poter dimostrare una prospettiva di un futuro migliore per le popolazioni del nostro Paese e a livello europeo“, ha aggiunto il ministro che ha poi concluso: “Siamo certi che da questo aspetto verrà fuori una grande capacità di far sì che questi insegnamenti possano continuare ad essere per noi una prospettiva futura. Ciao Silvio“.

