Il coordinatore nazionale di Forza Italia ricorda la figura del Cav

Il nome di Silvio Berlusconi resterà il simbolo di Forza Italia. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani, da Washington. “Il suo nome rimarrà il simbolo del nostro movimento politico” e “continueremo per onorare il suo nome, onorare la sua storia e per l’affetto che abbiamo nei suoi confronti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri ricordando il Cavaliere, scomparso oggi all’età di 86 anni. “Andremo avanti perché questa era la sua volontà“, ha aggiunto Tajani, “insieme lavoreremo per sostenere questo governo e per trasformare in realtà tutti i sogni che lui aveva che aveva manifestato”.

