“Le nostre condoglianze al popolo e al governo italiano per la scomparsa di Silvio Berlusconi. È stato un grande imprenditore, una figura importante che ha segnato la vita politica italiana degli ultimi decenni“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa all’Eliseo nell’ambito del formato del Triangolo di Weimar con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente polacco, Andrzej Duda, ricordando l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, scomparso oggi all’età di 86 anni.

“Il Cavaliere è l’ultima figura di spicco dell’Italia contemporanea, che è stata in prima linea sulla scena politica per molti anni, dalla sua prima elezione a deputato nel 1994 al seggio al Senato che ha mantenuto fino agli ultimi giorni”. Così l’Eliseo in una nota ricorda Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina all’età di 86 anni. “Silvio Berlusconi era molto legato al nostro Paese, dove ha studiato in gioventù, e ha contribuito, insieme ai suoi omologhi francesi, a riaffermare i legami tra le nostre due nazioni sorelle, accomunate dall’amore per il pensiero, lo sport e le arti, e dal percorso europeo nato da diversi secoli di storia comune”, si legge nella nota, “a nome del popolo francese, il Presidente della Repubblica invia le sue sincere condoglianze alla famiglia e al popolo italiano”.

