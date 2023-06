Dalla Russia agli Stati Uniti passando per la Cina. Il NyT: "Lo showman che ha ribaltato la politica italiana"

Dall’Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l’Oriente. La notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i siti di informazione di tutto il mondo. Alcuni, come il francese Le Figaro, la britannica Bbc, l’americana Abc, il nipponico, Yomiuri Shinbun e Al Arabyia battono la notizia di cronaca mentre altri come lo spagnolo ‘El Pais’ o il tedesco ‘Der Spiegel’ mettono in luce come Berlusconi abbia “segnato” l’Italia del XXI secolo sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale e sportivo. Grande risalto alla notizia su tutte le agenzie russe, dalla Tass a Ria Novosti e anche su quelle ucraine come Unian.

Il New York Times lo ha definito “uno showman che ha ribaltato la politica italiana. Ha introdotto il sesso e il glamour nella tv italiana e poi ha portato la stessa formula in politica, dominando il Paese e la sua cultura per più di 20 anni”.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è presente anche nella sezione delle ‘breaking news’ dell’agenzia di stampa cinese Xinhua. In Australia ne parla il ‘Sydney Morning Herald’, che lo definisce “il magnate miliardario dei media diventato presidente del Consiglio”. Per il quotidiano brasiliano ‘Folha de Sao Paulo’ la sua entrata in politica a metà degli anni 90 ha segnato “una nuova fase per l’Europa dopo la fine della guerra fredda”.

