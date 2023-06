Il leader di Forza Italia è morto all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano

Quella di Silvio Berlusconi è stata una vita divisa tra la politica, le tante iniziative imprenditoriali e i legami con diverse donne. Rapporti complessi, tra mogli, flirt, lunghe storie d’amore, rumors, scandali e figure femminili che negli anni sono state al suo fianco.

Di seguito un elenco – probabilmente incompleto – tra mogli, (quasi) mogli, compagne, flirt o semplici rumors che hanno caratterizzato la vita sentimentale del Cavaliere.

LE MOGLI E LE COMPAGNE

CARLA ELVIRA DALL’OGLIO – La prima signora Berlusconi sposò Silvio il 6 marzo 1965, dopo averlo conosciuto l’anno precedente. Dal loro amore nacquero Marina Berlusconi e Piersilvio Berlusconi. Una storia che durò circa 20 anni, fino a quando i due nel 1985 ufficializzarono la separazione.

VERONICA LARIO – Pseudonimo di Miriam Raffaella Bertolini, è lei la seconda moglie del Cavaliere. I due si incontrarono nel 1980 al Teatro Manzoni durante la prima del ‘Magnifico Cornuto’, dove lei recitava. Silvio e Veronica si innamorano e iniziano una convivenza che porterà alla nascita di tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi, e a un matrimonio. Il Cavaliere sposa Veronica, 20 anni più giovane di lui, nel 1990 e la loro storia termina nel 2009 con la richiesta di separazione da parte di Lario. La diatriba giudiziaria finisce nel 2020, con un accordo tra le parti. Un’uscita di scena, quella di Veronica, da moglie furiosa e tradita. All’onore delle cronache balzano la battuta che Berlusconi rivolge a furor di telecamere a Mara Carfagna e il caso Noemi Letizia. ‘Se non fossi già sposato la sposerei’, questa la battuta di apprezzamento fatta da Silvio Berlusconi a Mara Carfagna in occasione della consegna dei Telegatti, che scatenò l’ira di Veronica Lario. E’ il 2007 e quest’ultima invia una lettera aperta a ‘La Repubblica’ chiedendo al marito pubbliche scuse.

FRANCESCA PASCALE – E’ lei la donna che è ‘ufficialmente’ al fianco di Berlusconi nel periodo della sua vita più tumultuoso, proprio quando il Cav è travolto dallo scandalo ‘Ruby Olgettine’. Nata nel 1985 a Napoli, 30 anni più giovane di lui, Pascale ha un passato da showgirl. Poi l’ingresso in politica, con una candidatura alle Amministrative a Napoli, e, nel 2009, l’ingresso nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo delle Libertà. Incontra il Presidente nel 2006. La loro storia inizia solo subito dopo la fine del secondo matrimonio dell’ex premier ma viene resa pubblica solo nel 2012. L’amore termina nel 2020: ad ufficializzalo una nota di Forza Italia.

MARTA FASCINA – Classe 1990, eletta con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, è lei l’ultima donna a far breccia nel cuore di Silvio Berlusconi. Una ‘non moglie’ come definita da molti dopo che il 19 marzo 2022 Berlusconi ufficializza la loro relazione con un ‘quasi matrimonio’ celebrato ad Arcore dopo tre anni di relazione.

FLIRT, RUMORS, LE ALTRE DONNE DEL CAVALIERE

Oltre alle mogli e alle compagne, la vita di Silvio Berlusconi è costellata da altre donne che ne hanno fatto parte. Queste le più famose.

NOEMI LETIZIA – Pietra dello scandalo che segna la fine del matrimonio di Silvio Berlusconi con Veronica Lario. Noemi Letizia finisce sotto i riflettori quando Berlusconi si presenta alla sua festa di 18 anni in un locale di Casoria, nel Napoletano, portandole in dono un ciondolo dal valore di 6mila euro. E’ proprio Noemi a raccontare della sua frequentazione con il Cav e della sua abitudine a chiamarlo ‘Papi’. Il suo agente dell’epoca rivela che Noemi avrebbe fatto sesso con il fondatore di Forza Italia quando era ancora minorenne. “Non posso stare con un uomo che frequenta le minorenni”, scrisse Veronica Lario nella sua lettera a ‘La Repubblica’: cinque giorni dopo la richiesta di separazione.

KARIMA EL MAHROUG, DETTA RUBY – È il 2010 e nella vita di Berlusconi appare un nuovo scandalo. L’accusa rivolta al Cavaliere è di aver pagato Karima El Mahroug, detta Ruby, allora minorenne, in cambio presunte prestazioni sessuali tra febbraio e maggio del 2010. La ragazza, minorenne all’epoca dei fatti, sarebbe stata ospite di serate organizzate nella villa di Arcore. Proprio su Ruby ruotano i tre processi che hanno visto coinvolto il fondatore di Forza Italia. Al centro dell’inchiesta i presunti festini a luci rosse ad Arcore (poi diventati famosi con la definizione di ‘bunga bunga’), ai quali Ruby avrebbe partecipato. Tutto nasce la sera tra il 27 quando Karime viene fermata dalla Questura senza documenti: il Cavaliere allora chiama direttamente la questura presentando la giovane come la ‘nipote di Mubarak’ e chiedendo che venga affidata a Nicole Minetti. Berlusconi è stato assolto da tutte le accuse dei tre processi legati a ‘Ruby’.

PATRIZIA D’ADDARIO – Nel 2009 Patrizia finisce al centro dello scandalo escort che travolge l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Patrizia sarebbe una delle protagoniste delle feste nella villa di Arcore. È lei a raccontare in un’intervista tutti i retroscena ‘hot’ dei festini ad Arcore.

NICOLE MINETTI – Ex igienista dentale ed ex consigliera regionale della Lombardia, racconta di aver avuto una relazione con Berlusconi nell’aula del tribunale di Milano in cui si tenne il processo Ruby bis, nel quale era imputata. È una dei principali protagonisti dello scandalo Ruby: è a lei che viene affidata ‘Ruby’ dopo la chiamata in Questura di Silvio Berlusconi.

DARINA PAVLOVA – Affascinante vedova ed ereditiera bulgara ammette la sua relazione con Silvio Berlusconi in una intervista nel 2012. I due si sono sconosciuti a Washington nel 2004: da lì a poco sarebbe iniziata la loro storia clandestina.

SABINA BEGAN – La donna che disse ‘sono io il bunga bunga’, attrice tedesca. Dichiara di essere stata amante di Berlusconi e viene indagata nell’inchiesta Rubygate. Conosciuta anche con l’appellativo di ‘ape regina’, il 13 novembre 2015 il Tribunale di Bari la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per induzione e sfruttamento della prostituzione in relazione allo scandalo escort. Sul piede le iniziali “SB”: tra le sue rivelazioni choc anche quella di essere stat incinta di Berlusconi per poi dire di aver perso il bambino.

