Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture intervistato da Bruno Vespa

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a parlare del ponte sullo Stretto dando come data d’inizio lavori il 2024. “Siamo arrivati al decreto e alla società ‘Stretto di Messina’, stanno riaggiornando il progetto, nella legge di bilancio ci saranno gli stanziamenti”, ha spiegato il leader della Lega, intervistato a Forum in Masseria da Bruno Vespa.

“Se l’inizio estate potesse trasformarsi in una tarda primavera sarei ancora più felice, nella primavera estate 2024, come le stagioni di moda, dovebbero aprirsi i cantieri”, ha aggiunto il vicepremier.

Qui Manduria, ospite di Bruno Vespa, per parlare dell’impegno per la modernizzazione delle Infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile. State con noi.

