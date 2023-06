Il leader della Lega è imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza del processo Open Arms dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per avere impedito nell’agosto 2019 per 19 giorni lo sbarco di 163 migranti. Oggi è in programma la deposizione del fondatore della Ong spagnola Oscar Camps.

