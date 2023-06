La deputata di Fratelli d'Italia: "Non c'è alcuna censura. Manifestazione ha al centro un tema che è oggetto di scontro politico"

La giunta della Regione Lazio ha revocato il proprio patrocinio al Pride di Roma ed è subito partita la polemica. “L’ente deve rappresentare tutti. Se una manifestazione ha al centro un tema che è oggetto di scontro politico e dibattito come l’utero in affitto, è normale che l’ente non conceda il patrocinio. Non c’è alcuna censura”, ha detto fuori da Montecitorio, a Roma, la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. “Nessuna decisione che arriva dall’alto?”, chiede una cronista. “Penso che Palazzo Chigi sia impegnato in altro”, ha aggiunto la parlamentare.

