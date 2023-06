Il fondatore del Movimento non risponde a chi gli chiede se parteciperà alla mobilitazione contro la precarietà in programma a Roma

Beppe Grillo non conferma se sarà in piazza a Roma per la manifestazione per il lavoro e contro la precarietà del prossimo 17 giugno, organizzato dal Movimento 5 Stelle. Diverse fonti parlamentari M5S assicurano a LaPresse che al momento la presenza del garante non è prevista. Lui stesso, lasciando l’hotel Forum dopo la due giorni romana, ai cronisti che lo incalzano sulla sua partecipazione al corteo, risponde: “Queste sono domande a cui non riesco a dare risposte, le vostre“. Le stesse fonti però riferiscono che “Beppe ci ha detto che scenderà a Roma più spesso” e quindi un blitz a sorpresa, anche il 17 giugno, non si può del tutto escludere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata