Il ministro per le Imprese negli Stati Uniti è anche per presentare il disegno di legge sul made in Italy

“Non abbiamo parlato della Via della Seta“. Lo ha detto il ministro per le Imprese Adolfo Urso, in missione a Washington, riferendo del suo incontro con la segretaria al Commercio Usa, Gina Raimondo. “E’ una decisione che il governo prenderà liberamente nelle prossime settimane, in piena consapevolezza che la Cina era, è e resterà un grande partner commerciale con cui dobbiamo confrontarci”, ha aggiunto il ministro. Urso, c’è interesse per dl organico su Made in Italy

L’Italia ritiene che alla dote iniziale di un miliardo di euro del nascente Fondo strategico per il Made in Italy “si possano aggiungere a breve risorse finanziarie di soggetti pubblici o privati”. Lo ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, in missione a Washington anche per presentare “il disegno di legge organico sul made in Italy” ad una serie di operatori Usa e italiani. “I soggetti che hanno deciso di partecipare a questo incontro sono molto significativi – ha riferito Urso in un incontro con la stampa – e questo fa ben sperare sul loro interesse e supporto”.

