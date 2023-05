Il presidente della provincia autonoma dopo il tavolo di confronto con il governo

“Il ministero ha dato formalmente l’ok, dopo le verifiche tecniche delle ultime settimane, al trasferimento all’estero degli orsi in Trentino che sono in sovrannumero rispetto all’equilibrio animale-uomo“. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine del tavolo di confronto politico sull’emergenza orsi in Trentino con il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin e con il sottosegretario Barbaro. “Il ministro ci ha annunciato che attiverà a breve le diplomazie con i Paesi europei che hanno già esemplari per arrivare al trasferimento degli animali. Di fronte a queste parole ci sentiamo soddisfatti”, ha aggiunto Fugatti.

