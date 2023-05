Il capogruppo di Azione-Italia Viva: "Centrodestra ha messo in campo profili più credibili"

(LaPresse) “Non credo che siamo di fronte né all’effetto Meloni né all’effetto Schlein. In questi ballottaggi c’è una vittoria del Centrodestra perché hanno messo in campo profili di guida delle città più credibili. Poi io credo che il Pd sia in un a fase di particolare difficoltà nella costruzione di una proposta innovativa e credibile. Quello che è successo in Toscana è un dato politico di rilievo. Io penso che il vero problema si porrà alle elezioni europee nel momento in cui il Governo non sarà in grado di affrontare la questione del Pnrr e i ritardi sugli investimenti”. Lo ha detto il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera Matteo Richetti, entrando a Montecitorio. “Interpellato sull’ipotesi di una coalizione con le forze di opposizione, Richetti ha risposto: “Come faccio a costruire una proposta comune con chi dice no agli investimenti, no ai termovalorizzatori, no ai rigasificatori. Bisogna condividere proposte credibili perché altrimenti perdi le elezioni”.

