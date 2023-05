Il segretario generale della Uil: "Necessario aiutare gli investimenti privati per il lavoro dignitoso e stabile"

“Dobbiamo agire in fretta per fermare gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro: servono più controlli e più sanzioni”. Lo ha detto a LaPresse, il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a San Pancrazio Salentino (Brindisi), a margine dell’intitolazione del centro polivalente a Gennaro Pancrazio, ex amministratore pubblico, scomparso 20 anni fa.”Servono investimenti pubblici ed è necessario aiutare gli investimenti privati per il lavoro dignitoso e stabile”, ha aggiunto.

