Un esempio per la comunità, in Puglia custodiscono l'eredità lasciata dal politico brindisino

Esempio e valori per la comunità. Per non dimenticare l’eredità lasciata da Pancrazio Gennaro, amministratore e politico brindisino, scomparso 20 anni fa, il suo Comune di origine, San Pancrazio Salentino (Brindisi), ha intitolato alla sua memoria il centro polifunzionale giovanile destinato alla promozione dell’occupazione sul territorio. In questa occasione, è stato presentato il report sulla situazione socio-economica salentina e pugliese dell’Istituto nazionale di ricerche economiche e sociali Eures, da cui emerge che le province di Brindisi e Lecce sono riuscite a ripartire dopo il Covid: la crescita occupazionale tra il 2019 e il 2022 segna +7,5%. All’evento hanno partecipato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, per la prima volta in provincia di Brindisi, in occasione dei 40 anni del sindacato a San Pancrazio Salentino, e l’ex ministro della Giustizia, Claudio Martelli. É stata anche annunciata l’istituzione di una borsa di studio per giovani universitari che sarà erogata dall’associazione che porta il nome di Pancrazio Gennaro, in collaborazione con l’università degli studi del Salento. Figlio di un contadino e partigiano, Pancrazio Gennaro, ha servito la comunità e i principali enti delle province di Brindisi e Lecce, oltre che la Regione Puglia, rivolgendosi in modo particolare ai giovani con l’obiettivo di garantire formazione e aggiornamento.

