Il termine sarà sostituito da 'nazionalità': governo pronto a dare parere favorevole all'emendamento presentato dal Pd

Il governo sarebbe pronto a dare parere favorevole all’emendamento al decreto Pa presentato da Arturo Scotto (Pd), volto a eliminare la parola ‘razza’ da atti e documenti delle pubbliche amministrazioni. Lo riferiscono fonti parlamentari. L’emendamento recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: ‘razza’ è sostituito dal seguente: ‘nazionalità’“. L’esecutivo, martedì scorso, ha chiesto una settimana di tempo per esaminare tutte le proposte di modifica e lunedì incontrerà singolarmente le opposizioni per valutarle.

