Il fondatore di Azione fuori da Palazzo Madama

“Polemiche sull’elezione di Colosimo? Noi possiamo fare polemiche su qualsiasi cosa al mondo ma è un vantaggio per la destra. Come ho scritto oggi noi presenteremo un emendamento al Dl Lavoro per introdurre la retribuzione minima contrattuale a nove euro e bisogna lavorare su questo. Sono queste le cose che servono. Giorgia Meloni fa alcune cose, molte altre non le fa, ma si fanno delle polemiche astratte che aiuteranno questo governo. È un’opposizione che aiuta questo governo”. Lo ha detto il fondatore di Azione Carlo Calenda fuori da Palazzo Madama.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata