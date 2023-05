Il leader di Azione: "Ricucire con Renzi? Nella vita tutto è possibile"

“Alle europee, quando ci sarà da decidere sulle europee, parleremo con tutti a patto che quelli con cui parliamo non abbiano avuto comportamenti ostili. Lo decideremo in autonomia quando ci saranno le europee. Vado alla riunione e vediamo cosa dicono. Se mi aspetto un clima collaborativo? Io spero di sì tanto quello che dovevamo litigare abbiamo litigato” così il fondatore di Azione Carlo Calenda entrando al Senato per la riunione con senatori del partito e di Italia Viva sul futuro del terzo polo. “Per correre alle europee serve un clima di fiducia? Eh sì, sennò come me fai una lista alle europee con questo clima? Se e possibile ricucire con Renzi? Nella vita tutto è possibile. Adesso a me interessa capire se quello che abbiamo espresso è una cosa che Italia Viva condivide” ha aggiunto l’ex ministro rispondendo ai cronisti.

