Il sottosegretario alla Giustizia è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio

Gip non accoglie richiesta archiviazione Delmastro e fissa udienza

Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione arrivata dalla procura di Roma sul procedimento per rivelazione del segreto d’ufficio a carico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e ha fissato un’udienza che si terrà nel mese di luglio per sentire le parti per poter decidere sul caso. “La richiesta di archiviazione riconosce l’esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo – si legge in una nota della procura – ed è fondata sull’assenza dell’elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extra penale”. Il fascicolo, è partito da un esposto del deputato Angelo Bonelli, dei Verdi, dopo le parole in aula del deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, che aveva fatto riferimento a conversazioni tra Alfredo Cospito e agli altri due detenuti al 41 bis.

