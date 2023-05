La premier commenta un possibile incontro con Macron sul tema migranti: "Tutti parleranno con tutti"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al IV vertice dei Capi di Stato e di governo del Consiglio d’Europa, in corso a Reykjavìk, ha commentato un possibile incontro con Macron sul tema migranti. “Tutti parleremo con tutti. A me interessano le questioni che in questo momento la comunità internazionale deve avere la forza di ribadire senza tentennare. Il resto sono questioni interne che non mi interessano” ha detto, risponde a chi le chiede se parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron.

Poi, ha parlato di Ucraina: “Siamo grati a chi difende la libertà europea – ha detto – faremo la nostra parte per il suo futuro europeo”. “Al presidente Zelensky voglio dire che l’Europa e il mondo libero sono loro debitori. Lui ci ha ringraziato ma siamo noi a essere debitori dell’Ucraina perché con la sua determinazione ha fatto capire quanti sia difficile piegare un popolo libero”, ha detto.

