Professore di matematica in pensione, ha incassato il 68,96% delle preferenze

Errico Borrelli ha conquistato per la sesta volta la fascia tricolore a Belmonte del Sannio, paese con 970 elettori ma 700 abitanti effettivi circa, in provincia di Campobasso. Borrelli, professore di matematica in pensione, 74 anni, ha incassato il 68,96% delle preferenze. Dal 1985 a oggi è stato per 25 anni primo cittadino. Nelle Amministrative del 14 e 15 maggio ha preso 271 voti contro i 112 voti della principale avversaria, Adele Scoppa, e i 10 voti della terza lista, quella della Fiamma Tricolore. Come prima cosa ha rivendicato il diritto alle infrastrutture e alla sanità. Belmonte si trova a 864 metri sul livello del mare, è un piccolo borgo montano, e l’ospedale più vicino è il Caracciolo di Agnone, che però sostanzialmente non funziona come presidio per gli acuti.

