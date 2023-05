Richetti: "No effetto Schlein, centrosinistra vince se riformista"

“Le elezioni amministrative hanno interessato poco meno di 600 comuni tra cui 1 capoluogo di Regione (Ancona) e 12 di provincia (circa 5 mln gli elettori complessivamente coinvolti). L’affluenza a livello nazionale si è attestata appena sopra il 59%. Un paio di punti in meno di quella registrata nello stesso turno di 5 anni fa. Si partiva da 8 a 5 per il centrodestra. Il risultato è che in 7 Comuni si andrà al ballottaggio (tra i quali Vicenza, Massa, Pisa e Siena tutte con amministrazioni uscenti di centrodestra), in 4 si conferma al primo turno il centrodestra e in 2 il centrosinistra (tra cui Brescia). Se si guarda invece al voto di lista il Pd è il primo partito in tutti i Comuni capoluogo tranne che a Treviso (Lega) e Latina (FdI). Insomma il ballottaggio sarà decisivo ma un primo dato appare chiaro e segnala che il Pd è in ripresa. Ora si tratta di lavorare ad una proposta in grado di unire le forze alternative alla destra. Innanzitutto in vista dei ballottaggi così come delle prossime scadenze. A partire dalle elezioni regionali in Molise a fine giugno. Sarà un percorso lungo e difficile ma fermare la destra, tornare a vincere le elezioni politiche e dare un nuovo Governo al Paese è possibile”. Così Igor Taruffi, responsabile Organizzazione della segreteria nazionale Pd, in un post su Facebook. “In Emilia-Romagna – aggiunge Taruffi – il Pd ed il centrosinistra si aggiudicano 15 dei 21 Comuni al voto. In quello più popoloso, Correggio (25 mila abitanti) il centrosinistra vince con il 60% ed il Pd è al 40%.Dati in linea con le amministrative dello scorso anno e che confermano il buono stato del Pd e del centrosinistra in Regione. Ora avanti”, conclude il responsabile organizzazione del Pd.

Richetti: “Coalizioni senza massimalisti”

“Oggettivamente si può dire che non c’è l’effetto Schlein, il centrosinistra va molto bene quando è su profili riformisti e di Governo e non massimalisti. Come a Brescia, ma anche a Vicenza, dove si va al ballottaggio ma Possamai ha fatto un ottimo lavoro”. Così il capogruppo di Azione-Iv alla Camera Matteo Richetti intervenendo a RaiNews24. “Per noi c’è un filo politico molto interessante. Il nostro must è costruire coalizioni di governo che assicurino una coalizione riformista, senza i grillini e i massimalisti”, ha aggiunto

