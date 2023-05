Il presidente ucraino dopo l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi

“Cara Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di trovarmi oggi in un grande Stato con una grande storia. Prima abbiamo avuto un bellissimo incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E voglio ringraziare per gli aiuti e abbracciare tutti voi per aver dato rifugio ai nostri cittadini, alle famiglie e ai bambini che soffrono per l’aggressione russa. Non dimenticheremo mai questo sostegno”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza congiunta con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

