Il segretario di Azione è a Brescia per la chiusura della campagna elettorale in vista delle amministrative

(LaPresse) “Io non lo conosco Sergio, sarà una bravissima persona, quello che so è che ogni volta con la Rai succede questa cosa, non solo in questo caso, mentre bisognerebbe guardare alla qualità delle persone e valutare, se uno non è soddisfatto di Fuortes aspetta che scada il mandato e lo manda via”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione, sulla nomina annunciata di Roberto Sergio, attuale direttore di Radio Rai, a nuovo amministratore delegato Rai in sostituzione dell’uscente Carlo Fuortes. Quelli applicati anche in questa occasione per Calenda “sono criteri di appartenenza politica, e quando un’azienda che deve fare servizio pubblico sostituisce al merito l’appartenenza politica è un grosso problema: ma è una cosa fatta da tutti i governi”, continua Calenda, che è a Brescia a sostegno della candidata sindaca di Azione Laura Castelletti. “Il rischio è di avere una Rai che fa il canto insieme al governo, non svolge il suo ruolo critico verso il governo e la politica in modo imparziale. Questa cosa è molto importante e su questo vigileremo, perché è un’elemento di democrazia ed è importante per lo stesso governo. Non ha mai portato bene questo fatto, non ha mai portato bene ai governi quando cominciano a mettere le mani su tutto”, conclude Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata