La Francia starebbe pensando di rinviare i lavori sulla linea Torino-Lione a causa dei costi troppo alti dell'opera

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si dice “preoccupato” dopo le indiscrezioni di alcuni organi di stampa secondo cui la Francia starebbe pensando di rinviare di dieci anni, al 2043, i lavori sulla linea Tav Torino-Lione, a causa dei costi troppo alti dell’opera. “Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav. Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l’Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un’opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa”, ha dichiarato il vicepremier e leader leghista.

